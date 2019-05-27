Elazığ'da 5.2 büyüklüğündeki deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 Nisan tarihinde meydana gelen 5.2 büyüklüğendeki depremin kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandığı bildirildi.

Çevre ve Şehir İl Müdürü Mustafa Pirinççi, yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle öncelikle 5-9 Nisan tarihleri arasında ön hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirtti.

Ön hasar tespit çalışmaları neticesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 24 Nisan tarihinde Sivrice ilçe merkezi ve köyleri için Genel Hayata Etkililik Oluru alındığını aktaran Pirinççi, şunları kaydetti:

"Genel Hayata Etkililik Oluru'na müteakip ilçe merkezi ve köylerinde kesin hasar tespit çalışmaları 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında tamamlanmıştır. Sivrice ilçesine bağlı köylerde 262 konut ile 217 ahır yıkık ve ağır hasarlı, 40 konut ile 28 ahır orta hasarlı, 479 konut ile 299 ahır az hasarlı ve bin 307 konut ile 336 ahır da hasarsız olarak tespit edilmiştir. Kesin hasar tespit listeleri mahallinde muhtarlıklarınca 21 Mayıs tarihinde 30 gün süreyle askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askı süresi 20 Haziran günü mesai bitiminde sona erecektir. "Bu 30 günlük süre içerisinde hasar tespitine itiraz edecek afetzedeler Sivrice Kaymakamlığı'na dilekçe ile müracaat edebileceklerdir."

Kaynak: AA