Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

25.01.2020 19:53 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:53
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'ın ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 19.30'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, 15 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi.


Kaynak: DHA
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