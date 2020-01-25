Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha
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Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

25.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:48
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha

'ın ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı daha meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından () alınan bilgiye göre, akşam saat 19: 30 sıralarında yerin 15.71 km derinliğinde 5.1 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi. Deprem Malatya ve Diyarbakır'dan da hissedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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