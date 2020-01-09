Elazığ'da 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı
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Elazığ'da 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı

Elazığ'da Roma dönemine ait 460 sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.

09.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:48
Elazığ'da 460 tarihi sikkeyi satmak isteyen iki şüpheli yakalandı

'da dönemine ait 460 sikkeyi satmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakaladı.


İl Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen R.Ç. ve S.Ç'nin tarihi sikke satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine alıcı gibi davranan jandarma, R.Ç. ve S.Ç. ile irtibat kurdu.

Jandarma ekipleri, kendilerine sikkeleri satmaya çalışan zanlıları suçüstü yakaladı.

Kaynak: AA
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