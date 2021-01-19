Elazığ'da 441 köy yolu kardan kapandı

ELAZIĞ'da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 70, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 7, Baskil'de 58, Maden'de 28, Karakoçan'da 88, Keban'da 30, Sivrice'de 45, Kovancılar'da 70 ve Palu'da 35 olmak üzere 441 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı