Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

08.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:10
Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücüye 8 bin 462 lira para cezası kesildi.

Elazığ'da şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan arama 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, sürücüye 8 bin 462 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde devriye görevi esnasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, aracın bagaj bölümüne gizlenmiş 426 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü M.E.S'ye ilgili kanun gereğince 8 bin 462 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Pervin Buldan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Murat Balcı Prens Harry Demet Özdemir Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 16:11:35. #1.14#
title