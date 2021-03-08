Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

08.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:06
Elazığ'da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekipleri bir araçta 426 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri bir araçta 426 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye esnasında yolda şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Sürücüsünün kimlik kontrolünün ardından araçta aramaya yapan ekipler, bagaj bölümünde 426 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.E.S. hakkında 4733 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasa Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8/5-o Maddesine Muhalefet suçundan 8 bin 462 TL idari para cezası uygulanarak, yasal işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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