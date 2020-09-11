Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet, bir iş yeri ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 34'ü hırsızlıktan 42 suç kaydı bulunan A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA