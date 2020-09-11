Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
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Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı

Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Elazığ'da 42 suç kaydı bulunan kişi tutuklandı
11.09.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:04

Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet, bir iş yeri ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 34'ü hırsızlıktan 42 suç kaydı bulunan A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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