405 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 2 yıl önce 24 Ocak ve 27 Aralık'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yaptırılan 405 konut için kura çekimi yapıldı.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Elazığ'da 2 yıl önce 24 Ocak ve 27 Aralık'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar için yaptırılan 405 konut için kura çekimi yapıldı.

24 Ocak 2020'de yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki deprem ile 27 Aralık 2020'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin konut ihtiyacının karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda merkez, ilçe ve köylerde 22 noktada inşası tamamlanan 405 konut için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmet binasında noter huzurunda kura çekimi için tören gerçekleştirildi.

Törene katılan Vali Ömer Toraman, yaşanan afetten sonra evleri ağır hasar gören vatandaşlara kırsalda yapılan konutların kurasını çektiklerini söyledi.

Teslim edilecek konutların vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Toraman, "Şu ana kadar 17 bin 95 konutun kurasını çekmiş bulunuyoruz. Kırsal kesimde de 3 bin 143 vatandaşımıza anahtarlarını teslim etmiş durumdayız. Kalan konutları da kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.