Elazığ'da 400 yetim ve öksüz çocuğun 'bayramlık' sevinci
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Elazığ'da 400 yetim ve öksüz çocuğun 'bayramlık' sevinci

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla 400 yetim ve öksüz çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Elazığ'da 400 yetim ve öksüz çocuğun 'bayramlık' sevinci
20.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:46

Elazığ İHH İnsani Yardım Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla 400 yetim ve öksüz çocuğa kıyafet yardımı yaptı.

Elazığ İnsani Yardım Derneği Yetim Birim Sorumlusu Kamil Seçgin yaklaşam bayram öncesi yetimleri sevindirmek için bayramlıklarını aldıklarını söyledi.

Aldıkları kıyafetler ile yetimlerin yüzünü güldürmeye çalıştıklarını kaydeden Seçgin, şunları kaydetti:

"Bugün 400 yetimimiz için kıyafet giydirmesi yapmaktayız. Önce deprem ve sonrasında da gelen salgın nedeniyle ülkemiz zor günler geçirmektedir. İHH Elazığ İnsani Yardım Derneği olarak depremin ilk gününden itibaren sahadaydık. Gıda, nakdi ve ayni yardımlarla halkımızın yanında olduk. Bugün de yetimler bayramı biraz daha neşeli ve mutlu geçirsinler diye çocuklarımızın giydirmelerini yapacağız."

Seçgin, "Ayrı salgın dolayısıyla işyerleri kapalı olan lokanta ve çay ocağı işletmecilerine de yaşadıkları mağduriyeti hafifletmek adına gıda kolisi dağıtacağız." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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