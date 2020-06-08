Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi
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Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi

Elazığ'da kaçak balık ile ilgili yapılan çalışmada 400 kilogram sazan ele geçirildi, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Elazığ'da 400 kilo kaçak balık ele geçirildi
08.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:32

Elazığ'da kaçak balık ile ilgili yapılan çalışmada 400 kilogram sazan ele geçirildi, 1 kişiye yasal işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler, kaçak balık avına yönelik çalışma yaptı. Elazığ-Bingöl yolu Gülüşkür köprüsü mevkiinde yapılan çalışmada ekipler tarafından fark edilen bir araç incelendi. Yapılan incelemede araçtan 400 kilogram kaçak olarak avlanan sazan ele geçirildi. Kaçak olarak avlanan balıklarla ilgili 1 kişiye para cezası kesilerek, yasal işlem yapıldı.

Öteyandan, ekipler kaçak balık avlanmaması uyarısını tekrarlayarak, kontrollerin sıkı bir şekilde yapıldığını bildirdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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