Elazığ'da 4 sığır çaldı, Şanlıurfa'da yakalandı
ELAZIĞ'da bir köyde 4 sığır çalan şüpheli, jandarmanın çalışmayla Şanlıurfa'da yakalandı.
ELAZIĞ'da bir köyde 4 sığır çalan şüpheli, jandarmanın çalışmayla Şanlıurfa'da yakalandı.
Merkeze bağlı Tadım köyünde S.B.'nin ağılındaki 4 sığır çalındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hayvanların S.T. tarafından çalındığını belirledi. S.T., Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Jandarmadaki sorgusunun ardından S.T., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ