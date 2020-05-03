Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.25 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

Kaynak: İHA