Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
03.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:44
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
ELAZIĞ - Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.25 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.
Deprem kent merkezinde de hissedildi.
Kaynak: İHA