Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
03.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:44

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 16.25 de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İHA

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