Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00: 34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.
(Kamil Can Kılıç-İHA)
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet