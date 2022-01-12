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Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00: 34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

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