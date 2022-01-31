Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA, İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da bir binanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Elazığ'da bir binanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İcadiye Mahallesinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3 binanın çatısına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürülen yangında, binaların çatısında hasar oluştu.
AA / İsmail Şen - Güncel