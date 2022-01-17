Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler
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Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece Yeni Mahalle'de 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 apartmanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binaların çatısında hasar oluştu.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

İtfaiye, Elazığ, Yangın, Güncel, Haber

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