Elazığ'da 4 binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir apartmanın çatısından bitişikteki 3 binanın çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, gece Yeni Mahalle'de 5 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 3 apartmanın çatısına sıçradı.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binaların çatısında hasar oluştu.