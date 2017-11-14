Elazığ'da 4 Bin Öğrenciye Balığın Faydaları Anlatıldı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 20 okuldaki yaklaşık 4 bin öğrenciye, balık tüketmenin faydaları anlatıldı.



Keban Çırçır Alabalık Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, "balık sağlıktır" temalı eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler anlatıldı.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın alabalık üretiminde 81 il içinde birinci sırada yer aldığını söyledi.



Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin iç gölleriyle su zengini bir ülke olduğunu aktaran Karahan, "Balığın insan beslenmesinde önemli bir yeri olmasına rağmen, maalesef ülkemiz balık tüketimi açısından dünyanın birçok ülkesinden geri durumda. Örneğin Japonya'da bir kişinin yıllık balık tüketimi 80 kilogram iken bu oran Avrupa ülkelerinde 25 kilogram, Türkiye'de ise maalesef 5 kilogramdır." ifadelerini kullandı.



Karahan, kentin iç sularında yıllık ortalama 17 bin kilogram alabalık üretildiğine işaret ederek, 81 il içerisinde birinci sırada yer almasına rağmen Elazığ'da kişi başı yıllık balık tüketiminin 3 kilogram olduğunu bildirdi.



Projeyle balık tüketimini özendirdiklerini aktaran Kahraman, "Proje kapsamında 20 okulda yaklaşık 4 bin öğrenciye balığın faydalarını anlattık. Öğrencilere doğru beslenme alışkanlığı kazandırmayı ve düşük olan balık tüketimini arttırmayı amaçladık." dedi.