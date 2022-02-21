Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu

AA, İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Elazığ'da 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi bulundu

Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi araziye gömülü bulundu.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan eski mahalle muhtarının cesedi araziye gömülü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan eski Kızılay Mahallesi Muhtarı Muhammet Bahçeci'nin cesedinin merkeze bağlı Korucu köyündeki arazide gömülü olduğunu tespit etti.

Üç çocuk babası Bahçeci'nin topraktan çıkarılan cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, 18 Ekim 2021'den bu yana kendisinden haber alınamayan eski muhtar Bahçeci'nin bulunması için çalışma başlatmış, teknik ve fizik takip sonucu Bahçeci'nin kaybolmasıyla ilgili oldukları gerekçesiyle dün 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bahçeci'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

AA / İsmail Şen - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Elazığ, Ekim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title