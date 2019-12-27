Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
OKULLAR TATİL EDİLDİElazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.
27.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:02
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Elazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜDeprem sırasında Elazığ'ın Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında dökülmeler oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridiyle kapatıp, insanları uzaklaştırdı. Ekiplerin apartman çevresindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: DHA