Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

OKULLAR TATİL EDİLDİElazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

27.12.2019 11:00 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:00
Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)

OKULLAR TATİL EDİLDİ

, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜ

Deprem sırasında Elazığ'ın Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında dökülmeler oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridiyle kapatıp, insanları uzaklaştırdı. Ekiplerin apartman çevresindeki incelemesi sürüyor.


Kaynak: DHA
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