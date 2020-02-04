Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04.02.2020 02:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 02:41
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü olan 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.


İAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 01.19'da merkez üssü Sivrice olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi.


Ardından son yarım saat içinde biri 3.1, 3 ayrı deprem daha meydana gelen - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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