Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1)
Haberler » Güncel » Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1) - Haber

Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1)

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

01.02.2020 02:55 | Son Güncelleme: 01.02.2020 02:55
Elazığ'da 4.5 büyüklüğünde deprem (1)

'ın ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi () verilerine göre, merkezüssü 'ın Sivrice ilçesinde saat 02.32'de Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 7 kilometre derinlikte  ölçülürken, Elazığ merkez ve çevre ilçelerde de hssedildiği öğrenildi. Henüz depremle ilgili, can ya da mal kaybı açıklanmadı.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise, depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 6 kilometre olarak duyurdu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler