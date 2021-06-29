Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
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Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Elazığ - Maden'de saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Elazığ - Maden'de saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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