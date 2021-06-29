Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Elazığ - Maden'de saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'OLUMSUZ BİR İHBAR ULAŞMADI'

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Elazığ - Maden'de saat 06.41'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kaydetti.ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı