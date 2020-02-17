Elazığ'da 4,2 büyüklüğündeki deprem

17.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 17.02.2020 16:40

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir gelişmenin yaşanmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, şu ana kadar olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA