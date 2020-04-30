Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.45'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.

Kaynak: İHA