Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
30.04.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.04.2020 12:35
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com