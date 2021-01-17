Elazığ'da 4,1 büyüklüğündeki deprem
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Elazığ'da 4,1 büyüklüğündeki deprem

17.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:00
Elazığ'da 4,1 büyüklüğündeki deprem

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

Vali Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 12.24'te Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Yırık, "An itibarıyla bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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