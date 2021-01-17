Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

17.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 17.01.2021 13:35
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'da, saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'da, saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

AFAD verilerine göre saat 12.24'te, Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.14 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntıda, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma olmadı. Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.24'te Elazığ merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

-Görüntüler Geçildi

Haber: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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