Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

26.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2020 14:44

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.09 sıralarında merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinli 11.57 kilometre olarak bildirildi.

Öte yandan depremin kent merkezinde de hissedildiği ancak şuana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği aktarıldı.

Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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