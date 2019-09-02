Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde depremELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

02.09.2019 20:05
Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 18.46'da, merkez üssü Karakoçan ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 18,02 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.

ELAZIĞ, (DHA) -

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Kaynak: DHA
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