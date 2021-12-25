Elazığ'da 395 litre sahte içki ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
ELAZIĞ'da, jandarmanın operasyonunda 395 litre sahte içki ele geçirildi.
ELAZIĞ'da, jandarmanın operasyonunda 395 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 şüphelinin sahte içki ürettiği ve yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 395 litre kaçak olarak üretilen içki ele geçirdi. Şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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