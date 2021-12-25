ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da 395 litre kaçak içki ele geçirildi

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 395 litre kaçak içki ele geçirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarına devam ediliyor. Jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucunda bir şüphelinin sahte içki ürettiği ve yılbaşı öncesi piyasaya süreceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçildi. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri 395 litre kaçak üretilen şarap ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.