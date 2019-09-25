Elazığ'da 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi

Elazığ'da 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, sahte 392 adet 100 TL elegeçirildi.

25.09.2019 00:12
Elazığ'da 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi

Elazığ polisinin yaptığı çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı, sahte 392 adet 100 TL elegeçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,piyasaya sahte para sürenlerle ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli bir araçta tespit edilerek düzenlenen operasyonla yakalandı.Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 392 adet sahte 100 TL ele geçirildi.


Şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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