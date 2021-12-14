Elazığ'da 379 deprem konutu için kura çekildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremde evleri yıkılanlar için yaptırılan 379 konutun kura çekimi yapıldı.

Sivrice ilçesinde meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hak sahipleri için merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi, Bahçekapı, Gölardı ve Kuyulu köyleri ile Sivrice ilçesinin Dedeyolu ve Kürk köyünde yapılan toplam 379 konutun İl Özel İdaresinde kura çekim töreni düzenlendi.

Vali Ömer Toraman, törende yaptığı konuşmada, hak sahibi vatandaşların bir an önce konutlarına kavuşmaları için yapılanların bekletmeden kuralarını çektiklerini söyledi.

Konutların tüm depremzedelere hayırlı olmasını dileyen Toraman, "Ekim ve kasım aylarında Elazığ'da 3 bin 380 konutun kurasını çekmiştik. Bu ay da toplam 2 bin 266 hak sahibi için kura çekeceğiz. Bu önemli bir rakam önemli bir aşama." diye konuştu.