ELAZIĞ'DA 375 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ELAZIĞ'DA 375 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 375 kilo kaçak tütün, 129 paket kaçak nargile tütünü ve 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 375 kilo kaçak tütün, 129 paket kaçak nargile tütünü ve 285 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada gümrük kaçağı malzeme getirileceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine şüphelinin aracı ve iş yeri jandarma ekiplerince takibe alındı. Ekiplerce şüphelinin iş yerine operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 375 kilo kaçak tütün, 256 bin adet dolu makaron, 45 bin adet sahte bandrollü boş makaron, 129 paket kaçak nargile tütünü ve 285 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

ELAZIĞ'DA 375 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 375 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

ELAZIĞ'DA 375 KİLO KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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