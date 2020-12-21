Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta yapılan aramada 360 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Aracın sürücüsü B.D.'ye 7 bin 756 TL para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D.'nin Elazığ'a kaçak tütün getireceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, takibe aldıkları B.D.'nin kullandığı aracı durdurarak, arama gerçekleştirdi. Aramada, 360 kilo kıyılmış tütün ele geçirilirken, B.D.'ye ise 7 bin 756 TL idari para cezası uygulanarak, hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ