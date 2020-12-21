Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

21.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:36
Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da düzenlenen operasyonda 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobil ile kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otomobili takibe alan ekipler, kent sınırları içerisinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Seda Bakan Hande Erçel İrem Derici Defne Samyeli
Spor Vitor Hugo Çağdaş Atan Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 17:36:37. #1.15#
title