Elazığ'da 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
21.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:36
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 360 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir otomobil ile kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otomobili takibe alan ekipler, kent sınırları içerisinde durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada 360 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü B.D'ye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 bin 756 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen