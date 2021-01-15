Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

ELAZIĞ'da, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yol açma çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle, Baskil ilçesinde 3, Maden'de 10, Karakoçan'da 4, Sivrice'de 10, Kovancılar'da 7 ve Palu'da 4 olmak üzere 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Süleyman Soylu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Kim Kardashian Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 34 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:57:28. #1.15#
title