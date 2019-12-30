Elazığ'da 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Elazığ'da 328 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolu üzerindeki kontrol noktaları nedeniyle ara yollardan kent merkezine kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine ekipler, Elazığ-Malatya kara yolunun Hankendi köyü mevkisinde takibe aldıkları 44 LA 964 plakalı araçta yaptıkları aramada 328 kilogram kaçak tütün buldu.
Gözaltına alınan M.T'ye 6 bin 326 lira para cezası uygulandı.