Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da yol denetimlerinde araç içinde 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

30.12.2019 16:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:47
Elazığ'da 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ELAZIĞ'da yol denetimlerinde araç içinde 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Sürücüye 6 bin 328 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Elazığ-Malatya karayolunda yol kontrol uygulaması düzenledi. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada 328 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Kaçak tütüne el konulurken, araç sürücüsüne 6 bin 328 lira idari para cezası verildi.


Kaynak: DHA
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