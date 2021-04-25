Elazığ'da 315 bin TL'lik kaçak tütün ürünleri ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 315 bin TL olan küçük tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada piyasa değeri 315 bin TL olan küçük tütün ürünleri ile çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüphelinin gümrük kaçağı ürünler getireceği belirlendi. Bunun üzerine şüphelinin malzeme getirdiği aracı belirleyen ekipler, operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, piyasa değeri 315 bin TL olan gümrük kaçağı, bandrolsüz ve faturasız 450 kilogram çay, 100 bin adet makaron, 1 ton 100 kilogram kıyılmış tütün, bin 15 paket sigara, 483 paket pipo tütünü, 675 paket elektronik sigara tütünü, 686 paket puro ve 20 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı