Elazığ'da 31 kaçak göçmen yakalandı

06.01.2020 11:59 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:59

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan minibüste yabancı uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüste, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Bangladeş, Afganistan, Pakistan, Hindistan ve Myanmar uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaynak: DHA

Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla M.B. ve M.A.'ya 43 bin 865 lira para cezası uygulandı.