Elazığ'da 30. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

30. Vergi Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda ilk olarak valilik önünde bulunan Atatürk anıtına Elazığ Defterdarı Osman Akdemir ve defterdarlık personelleri tarafından çelenk bırakıldı. Çelengin konulmasının ardından iki dakika saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Vergi haftası olduğunu belirten Elazığ Defterdarı Osman Akdemir, "Türkiye'nin bütün illerinde 30'uncu yılını kutluyoruz. Programlarımız 2 hafta boyunca devam edecektir. Büyükşehir olan ve vergi başkanlığı bulunan iller arasında da vergi tahsilatında Elazığ ilimiz Türkiye'de 2'nci oldu. Bu başarıdan dolayı bütün çalışma arkadaşlarımı kutluyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA