Elazığ'da 30 küçükbaş hayvan sağanak nedeniyle telef oldu
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Elazığ'da 30 küçükbaş hayvan sağanak nedeniyle telef oldu

Elazığ'ın Ağın ilçesinde önceki gün sağanak ve rüzgarlı havada sürüden ayrılıp kayıp olan 30'u küçükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ'da 30 küçükbaş hayvan sağanak nedeniyle telef oldu
27.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:33

Elazığ'ın Ağın ilçesinde önceki gün sağanak ve rüzgarlı havada sürüden ayrılıp kayıp olan 30'u küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Ağın ilçesine bağlı Balkayası köyünde meydana geldi. Elazığ'ın merkeze bağlı Cip köyünde yaşayan Niyazi Kurt, yaklaşık 400 koyunluk sürüsünü önceki gün Balkayası köyüne götürdü. Koyunlar otladığı sırada yağan kuvvetli yağmur ve soğuk nedeniyle sürüden 120'si mahsur kaldı, bazıları ise kayboldu. Sürünün büyük bir bölümünü kurtaran Kurt, yağış ve engebeli arazi nedeniyle 30'una ulaşamadı. Fırtına ve rüzgar geçmesinin ardından bölge de ertesi gün hayvanlarını arayan Kurt 30'ununda yağışla birlikte donarak telef olduğunu gördü. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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