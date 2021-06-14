Keban'da 30 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınına müdahale ediliyor

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 30 dönümlük mera alanında etkili olan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Elazığ'ın Keban ilçesinde, 30 dönümlük mera alanında etkili olan örtü yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Kurşunkaya Köyü Aşağı Kudikan mevkisindeki mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangının söndürülmesi çalışmalarında jandarma ve vatandaşlar da itfaiye ekiplerine destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan