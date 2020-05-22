Elazığ'da 3 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Prof. Dr. Berilgen anıldı
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Elazığ'da 3 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Prof. Dr. Berilgen anıldı

Elazığ'da, 24 Mayıs 2017'de makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, vefatının 3. yılında törenle anıldı.

Elazığ'da 3 yıl önce silahlı saldırıda öldürülen Prof. Dr. Berilgen anıldı
22.05.2020 22:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:04

Elazığ'da, 24 Mayıs 2017'de makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, vefatının 3. yılında törenle anıldı.

Hastanede, yeni tip koronaviras (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen anma törenine FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, FÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, hastane yetkilileri ile sağlık personeli katıldı.

Rektör Demirdağ, burada yaptığı konuşmada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle anma programını bugün yaptıklarını belirterek, "Merhum Prof. Dr. Said Berilgen'i bu yılki anma programında Kovid-19 salgını nedeniyle mezarı başında anamadık. Hastanede düzenlediğimiz bir programla anıyoruz. Kendisine tekrar Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programında Berilgen için Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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