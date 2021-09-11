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Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Güncel
Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

ELAZIĞ'da, '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı.

ELAZIĞ'da, '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı. 3 gün sürecek festivalde salçalı köftenin, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Salçası, sosu ve yapımıyla Elazığ'a has lezzetlerinden biri olan salçalı köftenin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası organizasyonunda; valilik, belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle bu sene 3'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı. Valilik meydanında yapılan festivalde ustalar tarafından yapılan lezzetli köfteler katılımcıların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca devam edecek festivalin ilk gününde şarkıcı Ece Mumay da konser verdi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, ilkini 2018 yılında yaptıkları salçalı köfte festivalini geleneksel hale getirip bu yıl 3'üncüsü düzenlediklerini söyledi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Tarhan, "İnsanlar alanda hem yöresel ürünlerimizi tanıma hem Elazığ mutfağı ile tanışma fırsatı buluyorlar. Buradaki gayemiz, ilimizin yöresel gıdalarını, gastronomisini ve Elazığ mutfağını tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak. Festivalin bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz, bugün ilk günümüz. Festivalimiz 3 gün devam edecek. Salçalı köfte yapımıyla sunumuyla ve lezzeti ile tamamen Elazığ'ımıza özgü bir lezzet, bir yemek çeşidi. İlimizin meşhur köfteciler sokağımız var. Daha çok ilimize gelen öğrenci kesimine hitap eden, dışarıdan öğrencilerin en çok zaman geçirdikleri alanlardan bir tanesi. Salçalı köftemiz de bugün artık Türkiye'nin her tarafında bilinen, tanınan bir yemeğimiz" dedi.


Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Son Dakika Haberleri
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