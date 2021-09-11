Elazığ'da '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali'

ELAZIĞ'da, '3'üncü Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı. 3 gün sürecek festivalde salçalı köftenin, Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması hedefleniyor.

Salçası, sosu ve yapımıyla Elazığ'a has lezzetlerinden biri olan salçalı köftenin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması adına Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası organizasyonunda; valilik, belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle bu sene 3'üncüsü düzenlenen 'Geleneksel Salçalı Köfte Festivali' başladı. Valilik meydanında yapılan festivalde ustalar tarafından yapılan lezzetli köfteler katılımcıların beğenisine sunuldu. 3 gün boyunca devam edecek festivalin ilk gününde şarkıcı Ece Mumay da konser verdi.