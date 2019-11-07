Elazığ'da 3 önemli projenin protokolü imzalandı

07.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:43

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ile Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından hayata geçirilmesi planlanan 2'si markalaşma anlamında 1'i ise kurumsal kimlik konusunda 3 önemli projenin protokolü imzalandı.



Elazığ TSO tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve ilgili bakanlıklar tarafından onaylanan Gezin ve Kuyulu Çileklerin ile Harput Kirazının Markalaştırılması ve İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) kurumsal kimlik çalışmaları ile ilgili start verildi. Bu kapsamda Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve ilgililer bir araya geldi. Başkan Arslan, toplantıda ilin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak 3 önemli proje çalışmalarına ilişkin fizibilite çalışmalarını masaya yatırdıklarını aktardı. Toplantı sonrasında ilgili bakanlıklar tarafından onaylanan 3 projenin protokolü Başkan Aslan ile Genel Sekreter Yoğunlu arasında imzalandı.



"Ürünlerimizin markalaşması çok önemli"



Elazığ için önemsedikleri projelerin onaylanmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, " İlimizin ekonomik kalkınması adına yaptığımız çalışmalarda Fırat Kalkınma Ajansı ile uzun zamandır birlikte üzerinde durduğumuz üç tane konunun protokolünün imzalanması adına bir aradayız. Gezin ve Kuyulu çileklerin markalaştırılması, Harput kirazının markalaştırılması ve İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nin kurumsal kimlik çalışmaları ile alakalı gerek projelendirme gerekse veri tabanı oluşturma adına uzun zamandır üzerine bir çok çalışmalar oldu. FKA'nın ilimize ve bizlere ciddi anlamda destekleri var. Ürünlerimizin markalaşması bizler için çok önemli. Gerekli ıslah olmuş fideler tarafından yetiştirilmesi, ürün seviyesinin istediğimiz kalitede olması ve ambalajlanmasını çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımız bunu ihtiva edecek. İkinci OSB'nin de endüstri 4.0 tabanlı teknolojik faaliyetleri çok iyi bir şekilde kurgulayabilecek yapıtta olmasını arzu ediyorduk. Diğer projemiz de bu içerik de olacak"dedi.



Projenin kentin kurumsallaşması için çok önemli olduğunu belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, "İlimizin yöresel ürünlerinin pazarlama kapasitelerinin arttırılması için de çok önemli. Projelerimizin sunumu, ambalaj ve tasarım çalışmaları ve ilimizin yöresel ürünlerinin pazarlama kapasitelerinin artırılması için çok önemli. Ticaret ve Sanayi Odası, bu ürünlerimizin kendi değerlerimizin markalaşması ve profesyonelleşmesi ile ilgili çok önemli çalışmalar yürütüyor"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA