Elazığ'da 3 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da 3 kişiyi silahla ateş ederek yaralayan şüpheli tutuklandı.



Olay, dün Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli O.K., aralarında husumet bulunan H.B.'ye (67) ateş ederek kaçmıştı. Olayda H.B. ile birlikte olayla alakası olmayam 2 kişi daha yaralanmıştı.



Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüme bağlı ekiplerinin çalışması sonrası kaçan şüpheli O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli mahkemeye çıktı. Şüpheli şahıs, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ