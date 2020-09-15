Elazığ'da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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Elazığ'da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Elazığ'da 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'da 3 işyerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
15.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 15.09.2020 01:01

Elazığ'da 3 ayrı iş yerine girerek hırsızlık yapan şüpheli, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı tarihlerde 3 ayrı iş yerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler çalışma başlattı. Polis çalışmasında hırsızlık şüphelisinin kimliğinin E.D. olduğunu tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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